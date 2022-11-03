"Газпромбанк" уволил сотрудника после кражи 27 млн рублей у клиента

Сотрудник "Газпромбанка", подозреваемый в незаконном использовании клиентских средств, уволен, он задержан полицейскими.

В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование при полном содействии банка. Кредитное учреждение намерено в полном объеме компенсировать клиенту причиненный ущерб, сообщает РБК.

14 октября в полицию обратился клиент Газпромбанка, которым являлся сотрудник дипломатической академии МИДа. С его счета пропало 27 млн руб. из-за того, что кто-то из сотрудников получил доступ к банковским счетам клиента и похитил деньги, сообщал телеграм-канала Baza.

Подозреваемый — 34-летний мужчина из Сочи. Он был задержан 1 ноября и уже дал признательные показания.