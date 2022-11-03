Минпромторг сообщил, как достичь технологического суверенитета

В перечень фундаментальных понятий закона "О промышленной политике" необходимо внести термин "технологический суверенитет".

Об этом следует из поправок, подготовленных Министерством промышленности и торговли. Под технологическим суверенитетом, согласно проекту изменений, Минпромторг подразумевает комплекс мер, направленных на обеспечение, развитие и удержание внутри России кадрового, финансового, технологического и материального потенциала, направленного на развитие отечественной промышленности. Как говорится в документе, главный принцип достижения независимости - преимущественное использование российской промышленной продукции, материалов, сырья и технологий.

В свою очередь, российская промышленная продукция – это продукция, произведенная в РФ, отвечающая критериям, установленным правительством, и внесенная в реестр российской промышленной продукции. Критерии для попадания в этот список планируется детализировать отдельными актами правительства.

Ведомство хочет давать инвесторам льготы лишь при условии закупок российской продукции, сообщают "Ведомости".