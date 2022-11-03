03 Ноября 2022
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Общество В России
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Собственники смогут через Госуслуги получать данные о зарегистрированных в их квартирах жильцах

Минцифры совместно с Министерством внутренних дел России поручено создать на портале Госуслуг сервис, который позволит владельцам квартир запрашивать сведения о лицах, зарегистрированных в их недвижимости.

Сервис должен быть реализован до 1 января 2023 года, следует из постановления кабмина на официальном интернет-портале правовой информации. Как ожидается, собственник жилья сможет запрашивать через портал адресно-справочную информацию о лицах, зарегистрированных по месту пребывания или месту жительства в жилом помещении, принадлежащем этому собственнику. При этом согласие жильцов не потребуется.

То касается и иностранных граждан. Собственник вправе запросить в отношении иностранцев, зарегистрированных по месту жительства или поставленных на учет по месту пребывания в принадлежащем ему жилом помещении, сведения без их согласия, в том числе через портал Госуслуг. Например, можно получить информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве проживающего.

При этом срок предоставления ответов на заявления в электронном виде составляет не более 10 дней, тогда как в бумажном виде - не более 30 дней.

Теги: Госуслуги, квартиры, жилье



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