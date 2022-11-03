03 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Elena Larina / Shutterstock.com

Эрдоган и Путин договорились отправить зерно в Сомали, Судан и Джибути

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров с главой России Владимиром Путиным было решено отправить первую партию в рамках возобновленной зерновой сделки в Сомали, Судан и Джибути.

"Мы определили, что на первом этапе эту продукцию должны получить нуждающиеся страны, такие как Сомали, Судан, Джибути, то есть нуждающиеся страны", — заявил Эрдоган, сообщает A Haber.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе, сообщает Минобороны РФ.

Теги: Эрдоган, Путин, зерно



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Ранее 02.11.2022 13:25 Мск Россия возобновляет участие в зерновой сделке, - Минобороны


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