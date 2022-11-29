"Вкусно – и точка" запустит аналог "Хэппи Мил" с книгой вместо игрушки

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" запустит аналог набора "Хэппи Мил" от "Макдоналдс". В российской версии "коробочки" игрушки заменят на книги, говорится в сообщении компании.

В состав "Кидс Комбо" войдут наггетсы, сырные снеки, классические бургеры и салат, а вместо игрушки будет одна из 14 книг издательства Clever с головоломками и лабиринтами.

Наборы будут доступны для заказа с 12 декабря в сибирских городах -Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, Томске, Кемерове и Красноярске.