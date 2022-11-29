Центральный банк России не будет выкупать заблокированные валютные резервы

Центральный банк России попробует вернуть свои замороженные на Западе валютные резервы, но выкупать их не будет. Об этом говорится в обзоре основных направлений развития финансового рынка до 2025 года.

Одним из способов возвращения в ЦБ видят суды. Сейчас регулятор "взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков".

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что регулятор готовит почву для возвращения резервов, в том числе собирается судиться, но когда действия перейдут из подготовительной в активную фазу – не говорит.