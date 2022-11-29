Генпрокуратура подготовила список оснований для отнятия у СМИ лицензии

Генпрокуратура России подготовила проект приказа с перечислением нарушений, за которые лицензия СМИ может приостанавливаться или признаваться недействительной. Также перечислены случаи, когда СМИ вообще может быть запрещено.

Основаниями для перечисленных мер могут стать:

- публикации, выдаваемые как правдивые, но на самом деле являющиеся недостоверными и создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью;

- если СМИ публикует фейковую информацию с данными о Вооруженных силах РФ или дискредитирует ВС РФ;

- публикации в неприличной форме, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ;

- материалы с призывами к несанкционированным публичным акциям и массовым нарушениям общественного порядка.