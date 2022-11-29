В Пермском крае запретили использование беспилотников

В Пермском крае власти запретили с 1 декабря использование беспилотных воздушных судов (они же дроны, они же беспилотники).

"Уполномоченные органы приостанавливают выдачу разрешений на полеты над территориями населённых пунктов и использование воздушного пространства. Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов", - говорится в сообщении Министерства безопасности Пермского края.

К нарушителям будет применяться норма КоАП 11.4 (нарушение правил использования воздушного пространства).

Следить за исполнением запрета будут правоохранительные и "иные уполномоченные органы". ⠀

Исключение составят компании, работающие с объектами водоснабжения и водоотведения, ТЭК, ораны власти и местного самоуправления.