МВД отрицает проблемы с печатью паспортов для россиян

В Министерстве внутренних дел России отрицают наличие проблем с техникой для печати внутрироссийских паспортов.

"В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объеме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме", - говорится в сообщении пресс-центра МВД.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что ведомство не смогло импортозаместить технику, на которой печатают паспорта, и достать оригинальные станки и комплектующие тоже не получается.