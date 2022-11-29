Жители сообщили о сильном взрыве в карьере под Челябинском

Жители Челябинска сообщили о взрыве в районе карьера по производству щебня в Новосинеглазово, передает корреспондент Накануне.RU.

"Карьер. Выла сперва сирена. Но взрыв был мощный. Столб дыма долго стоял. Я первый раз такое вижу", - написала в группе "Новосинеглазово" жительница Валентина. Другие жители также подтвердили, что почувствовали взрывную волну.

Дым заметили и жители других районов. "Кто-нибудь знает, что произошло? Сначала что-то бахнуло, у нас на Трактовой аж окна дрогнули, а потом это облако", - сообщили жители в группе "Подслушано Амз Советский Челябинск". "На АМЗ дом качало как при землетрясении", - написала пользователь Елена. При этом жители отметили, что и раньше на карьере происходили взрывы, но никогда такого дыма не было.

В пресс-центре регионального ГУ МЧС Накануне.RU сообщили, что сотрудники МЧС выехали в Новосинеглазово в район карьера по производству щебня. "Информация уточняется. По другим локациям информация не подтверждается", - сообщили в пресс-службе.

Позже в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что на карьере при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. Было увеличено количество закладываемого взрывчатого вещества из-за промерзшего грунта. Объект работает в штатном режиме, пострадавших нет.