Рябков - о перспективах обмена заключенными с США до конца года: Шанс всегда есть

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что шанс на обмен заключенными с США всегда есть.

Как передает РИА Новости, так дипломат ответил на вопрос о возможности обмена заключенными между двумя странами до конца года.

"Мы не ведем как ведомства соответствующий диалог, поэтому динамики в полной мере не ощущаем, называю вещи своими именами», - добавил он.

Рябков отметил, что обмен заключенными между Россией и США стал бы положительным сигналом о том, что "не все безнадежно в российско-американских отношениях".

Ранее замминистра заявил, что в Москве продолжают рассчитывать на обмен российского гражданина Виктора Бута на одного из граждан США, находящихся в заключении в России.

Собщалось, что Бута, обвиненного в США в торговле оружием, могут обменять на американку Бриттни Грайнер. Баскетболистка была приговорена российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков.