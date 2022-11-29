На севере Пермского края обнаружены останки старинного локомобиля

Сотрудники Красновишерского лесничества во время инспектирования территории на севере Пермского края обнаружили останки старинной техники. Предположительно, это локомобиль или буровая установка XIX века, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Ранее на этом месте располагался рудник "Благодатный" Кутимского чугуноплавильного завода, который работал в период с 1890 по 1907 год.



Как обозначил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович, ретролокомобиль – уникальная находка, которая нуждается в идентификации и сохранении как историко-культурное наследие Прикамья. Минприроды обратилось в "Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводский Урал", где работают специалисты по таким механизмам, с просьбой оказать посильную помощь в атрибуции находки, в определении ее исторической ценности, оценке объема реставрации для последующей установки в виде памятника.

Специалисты музея-заповедника рассмотрели фотографии находки и предположили, что это может быть одной из разновидностей локомобилей, получивших широкое распространение в промышленности и народном хозяйстве в конце XIX века. Эксперты отметили, что окончательные выводы можно сделать после изучения клейма маркировки, надписей на рабочих поверхностях деталей. Однако, уже сейчас можно сказать, что обнаруженная техника представляет большой интерес для изучения как предмет истории техники времен господства паровой энергетики.



Работа по изучению ретролокомобиля продолжится в следующем году после схода снежного покрова. К исследованию планируется пригласить специалистов Пермского краеведческого музея. Также краевые власти прорабатывают вопрос подбора площадки для реставрации объекта.