В Челябинске благоустроят пешеходную зону за 24 млн рублей

В Челябинске в 2023 году за 24,5 млн рублей благоустроят пешеходную зону по проспекту Победы на участке от улицы Солнечной до Молдавской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Работы проводятся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Контракт уже заключили. Работы начнутся 3 апреля.

Для реализации проекта демонтируют незаконные киоски и стоянку. На пешеходной зоне появится велодорожка и зоны отдыха. Также рабочие смонтируют освещение и проведут работы по озеленению.