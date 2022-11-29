Стоимость отдыха в России вырастет на 5-10%

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко заявил о том, что стоимость отдыха в России в 2023 г. может традиционно вырасти на 5-10% по сравнению с 2022 г.

"Я не думаю, что цены будут на внутренний турпродукт серьезно расти. Я думаю, что в пределах традиционных от 5% до 10%, что каждый год и происходит в силу разных обстоятельств", - сказал Осауленко на пресс-конференции, его цитирует ТАСС.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин добавил, что в 2022 г. стоимость отдыха в стране выросла на 12-14% по сравнению с годом ранее. По его словам, цены на отдых в Крыму снизились на 7-20%, в Анапе – выросли на 5%, а в Сочи – на 14%. Подорожание туров в Москву и Санкт-Петербург до 30%, как полагает Ромашкин, связано с тем, что в предыдущие два года цены на размещение в этих городах были значительно снижены в связи с плохой загрузкой отелей из-за пандемии коронавируса.