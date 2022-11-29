Права и свободы граждан России должны быть незыблемы – Путин

Президент России Владимир Путин выступил на X Всероссийском съезде судей. Он заявил, что "права и свободы граждан РФ должны быть незыблемы".

"Вызовы и угрозы, с которыми Россия сталкивается сейчас, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при судебном разбирательстве, следственных и других процессуальных действиях", - заявил президент.

"Права и свободы граждан гарантированы конституцией, они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать", - добавил Путин.

Он также подчеркнул, что "на новых территориях нужно интегрировать судебную систему в состав российской в сжатые сроки, граждане должны иметь право на судебную защиту".