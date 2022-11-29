В Челябинской области суд лишил выплат отца военнослужащего, погибшего в спецоперации

В Озерске суд лишил отца военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации, права на меры социальной поддержки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В суд обратилась мать погибшего военнослужащего. Женщина сообщила, что при жизни сына и до его совершеннолетия мужчина не занимался его воспитанием, материально не содержал, не общался с ним. Кроме того, у него была большая задолженность по алиментам. Сам мужчина не принимал мер использовать свое право на общение с сыном, их встречи стали происходить уже во взрослом возрасте.

Женщина просила лишить мужчину права на получение единовременного пособия, страховой суммы и единовременных выплат в связи с гибелью военнослужащего. Суд иск матери удовлетворил.