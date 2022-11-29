29 Ноября 2022
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В России озаботились подготовкой студентов по востоковедению и африканистике

В Минобрнауки обсудили разработку программы подготовки студентов по востоковедению и африканистике. Совещание рабочей группы по вопросам разработки концепции программы развития востоковедения и африканистики провел министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он отметил, что Россия активно развивает азиатский и африканский векторы, поэтому нужны соответствующие специалисты и те, кто их будет готовить. В июле глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Африку сказал, что ее роль во внешней политике России будет "существенно повышена".

По итогам совещания предложено создать сеть экспертно-аналитических центров по актуальным проблемам изучения и взаимодействия со странами Азии и Африки на базе вузов и научных организаций, создать профессиональную экспертную ассоциации в этой области, региональные отделения на базе нескольких крупных центров и вертикально-интегрированную систему подготовки школам - вуз - работодатель.

К следующему совещанию в январе 2023 года планируется подготовить программу с поэтапным планом внедрения.

Китаист Николай Вавилов считает, что отношения России и Китая выходят на новый качественный уровень, поэтому количество и качество специалистов, способных решать с Китаем совместные задачи, должно вырасти многократно.

"Подготовка специалистов в этой области – это обеспечение фундамента того самого "вечного пояса мира" между Россией и Китаем – задача стабилизации и роста государственной экономики, государственной обороны и государственной безопасности. Если эту на первый поверхностный взгляд эту техническую и малозначительную задачу не решить – не будет и решены задачи выше, а пояс мира, для построения которого у нас есть 10-15 лет, построен не будет", - написал эксперт.

Вавилов подчеркивает, что наличие диплома востоковеда ни о чем не говорит. Только 10-20% выпускников-китаистов остаются в этой сфере, остальные им просто не владеют на достаточном уровне. Это связано со сложностью китайского: относительно свободное владение как разговорным, так и письменным языком начинается от 10 лет изучения и практики языка. Если новые технологии и могут как-то сократить это время, то незначительно.

Историк Андрей Фурсов отмечает, что в США около 6 тысяч китаистов, а в России - раз в десять меньше.

Теги: востоковедение, африканистика, Африка, Китай



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