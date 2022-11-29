Путин не планирует встречаться с добровольцами, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможной встрече Владимира Путина и добровольцами, участвующими в СВО.

Встречи Путина с добровольцами пока нет в планах, пишет ТАСС, ссылаясь на Пескова.

Ранее стало известно, что Путин иногда звонит военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Судя из контекста его высказывания, речь идет о простых солдатах, а не только о военачальниках.

"Никто кроме них (военнослужащих – прим. ред.) и их ближайших командиров не знает, какой это труд тяжелый, насколько он сопряжен с опасностью. Я иногда по телефону говорю с некоторыми ребятами там. Некоторые меня удивляли своим настроением, отношением к делу. Они не ожидали меня услышать – через мам я им звонил. То, что они говорили, дает право утверждать, что они – герои", - сказал Путин на встрече с матерями мобилизованных, контрактников и добровольцев в Ново-Огарево.

Он поблагодарил матерей военнослужащих за воспитание детей: "Все идет из семьи. И то, что ваши сыновья в большинстве своем добровольно выбрали для себя защищать Родину – это тоже результат воспитания. Основа самосознания закладывается в семье личным примером родителей, чтобы там не говорили о роли школы".