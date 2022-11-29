Захарова встала на защиту посла в Лондоне Келина после его слов о сыне и СВО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ответ посла в Лондоне Андрея Келина на вопрос о сыне и СВО.

В программе "Соловьев Live" дипломат призвала обратить внимание на формулировку вопроса.

"Ведь вопрос-то был задан не про то, что получил повестку - не получил повестку, вопрос-то был задан совершенно о другом, он ответил ровно на этот вопрос", - сказала Захарова.

По словам Захаровой, "весь перевод того, как это было представлено в нашем сегменте, действительно, выглядит странновато, но надо же смотреть в оригинале, смотреть на то, как задан был вопрос".

Напомним, посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC заявил о том, что его сын не участвует в спецоперации, поскольку у него нет военного образования.

"Мой сын уже взрослый. У него есть семья, он не воюет на Украине. У него нет соответствующего образования", - сказал Келин.

Он отметил, что не видит в данный момент возможности направления сына на передовую.