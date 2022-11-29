В Челябинской области матери погибшего в СВО военнослужащего вручили орден Мужества

В Златоусте Челябинской области вручили орден Мужества матери погибшего в ходе СВО героя Дениса Зиннатуллина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Военнослужащий погиб 13 июля в бою в ходе специальной военной операции. мужчина награжден орденом Мужества посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Указ о присвоении златоустовцу ордена Мужества был подписан президентом России 14 сентября. Мать погибшего получила награду из рук военного комиссара Владимира Казимирчука и главы округа Максима Пекарского.