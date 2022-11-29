В Челябинской области задержали пьяного водителя маршрутки

В Копейске остановили водителя маршрутки, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Накануне.RU в ОГИБДД города.

Инцидент произошел утром 29 ноября. Полицейские остановили водителя маршрутки. Мужчина был в состоянии опьянения. По результатам проведения медицинского освидетельствования было установлено, что содержание алкоголя в организме мужчины составляло 0, 204 мг/л.

На водителя составили административные протоколы за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также за превышение допустимого количества пассажиров. маршрутка поместили на штрафстоянку.

Теперь водителю грозит лишение водительского удостоверения на срок до 2 лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей.