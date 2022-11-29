Шукшина: Изучения истории мало, нужно победить либерализм в стране

29 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: личный архив Марии Шукшиной

Шукшина: Изучения истории мало, нужно победить либерализм в стране

Актриса Мария Шукшина заявила, что обучение молодого поколения истории должно сопровождаться системными изменениями в государстве. Так она прокомментировала слова директора СВР Сергея Нарышкина о том, что знание истории способствует формированию личности и гражданской позиции у молодого поколения.
Читайте также:

Шукшина согласилась с Нарышкиным, но напомнила, что историю пишут победители, а в 90-х ее переписали новые победители - либералы. Поэтому прежде всего "государство должно победить либерализм в самом себе".

Она указала на противоречие между тем, что заявляется с высоких трибун, и тем, что дети видят в жизни.

"Как вы потом объяснять им будете, что в стране победителей в Великой Отечественной, в стране обладателей самым большим запасом природных ресурсов тарифы на ЖКХ с 1 декабря поднимут на 9%? И вывод тут один - люди перестают верить государству. А что говорить о молодежи тогда? Изучение одной истории (хоть и правдивой) явно недостаточно", - уверена Шукшина.

Она сослалась на недавний опрос Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, согласно которому 68% учеников средних и старших классов назвали себя патриотами России. При этом 46% из них заявили о готовности эмигрировать из страны (позже в РАО опровергли сам факт проведения опроса на эту тему).

Актриса спросила у своих младших сыновей, чтó у них в школе, и они ответили, что у них почти то же самое: половина за Россию, половина - за Украину. Такие результаты неудивительны. Государство 30 лет не занимается идеологией. В результате в стране безраздельно господствует идеология либерализма, которая и овладевает умами детей, заключила Шукшина.

Теги: история, образование, идеология, Мария Шукшина, школа, дети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети