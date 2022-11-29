Шукшина: Изучения истории мало, нужно победить либерализм в стране

Актриса Мария Шукшина заявила, что обучение молодого поколения истории должно сопровождаться системными изменениями в государстве. Так она прокомментировала слова директора СВР Сергея Нарышкина о том, что знание истории способствует формированию личности и гражданской позиции у молодого поколения.

Шукшина согласилась с Нарышкиным, но напомнила, что историю пишут победители, а в 90-х ее переписали новые победители - либералы. Поэтому прежде всего "государство должно победить либерализм в самом себе".

Она указала на противоречие между тем, что заявляется с высоких трибун, и тем, что дети видят в жизни.

"Как вы потом объяснять им будете, что в стране победителей в Великой Отечественной, в стране обладателей самым большим запасом природных ресурсов тарифы на ЖКХ с 1 декабря поднимут на 9%? И вывод тут один - люди перестают верить государству. А что говорить о молодежи тогда? Изучение одной истории (хоть и правдивой) явно недостаточно", - уверена Шукшина.

Она сослалась на недавний опрос Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, согласно которому 68% учеников средних и старших классов назвали себя патриотами России. При этом 46% из них заявили о готовности эмигрировать из страны (позже в РАО опровергли сам факт проведения опроса на эту тему).

Актриса спросила у своих младших сыновей, чтó у них в школе, и они ответили, что у них почти то же самое: половина за Россию, половина - за Украину. Такие результаты неудивительны. Государство 30 лет не занимается идеологией. В результате в стране безраздельно господствует идеология либерализма, которая и овладевает умами детей, заключила Шукшина.