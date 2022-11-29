В Челябинске отменили автобусный маршрут из-за отсутствия перевозчика

В Челябинске из-за отсутствия перевозчика временно отменили автобус № 16 "ЧМК — ЮУрГУ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Организатора перевозок Челябинской области".

Обслуживание маршрута будет приостановлено с 1 декабря.

Было проведено три аукциона по выбору предприятия для обслуживания маршрута, но заявки не поступили. "Учитывая высокую социальную значимость маршрута, принимаются все возможные меры для возобновления работы маршрута", - отметили в ведомстве.

Челябинцы рекомендуют пока пользоваться маршрутами № 3, 10, 49, 58, а жителям поселка Челябэнерго – маршрутом № 132 Красное поле - ЧМК.