29 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске отменили автобусный маршрут из-за отсутствия перевозчика

В Челябинске из-за отсутствия перевозчика временно отменили автобус № 16 "ЧМК — ЮУрГУ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Организатора перевозок Челябинской области".

Обслуживание маршрута будет приостановлено с 1 декабря.

Было проведено три аукциона по выбору предприятия для обслуживания маршрута, но заявки не поступили. "Учитывая высокую социальную значимость маршрута, принимаются все возможные меры для возобновления работы маршрута", - отметили в ведомстве.

Челябинцы рекомендуют пока пользоваться маршрутами № 3, 10, 49, 58, а жителям поселка Челябэнерго – маршрутом № 132 Красное поле - ЧМК.

Теги: автобус, маршрут,



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