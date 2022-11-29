ФАС может проверить тарифы "Яндекс Заправок"

В Федеральной антимонопольной службе России пожаловались на тарифы "Яндекс Заправок".

Сервис поднял стоимость для бизнеса в 1,5 раза, до 3,6% от суммы покупки. Теперь компания вводит сервисные сборы для пользователей. Как говорят в экспертном совете комитета Госдумы по защите конкуренции, всё это повлияет на цены, а также на конечную стоимость топлива для потребителей. Там попросили антимонопольную службу разобраться с ситуацией.

В совете обеспокоены, что последовать примеру могут и другие агрегаторы. В "Яндексе" говорят, что сбор нужен, чтобы покрыть затраты сервиса и продолжать его масштабировать, сообщают "Известия".