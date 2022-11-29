Санкции: в России могут возникнуть проблемы с выдачей новых паспортов

Поставки матричных принтеров зарубежных компаний, которые МВД России использует для печати внутренних паспортов, прекратились из-за санкций.

Как заявил начальник департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрий Войнов, при этом в РФ такое оборудование не производят. Закупить новые принтеры ведомство не имеет возможности. Отмечается, что в будущем может привести к проблемам с выдачей новых паспортов.

"Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые", – сообщил Войнов. Подчеркивается, что Министерство внутренних дел готово покупать оборудование у отечественных разработчиков, если они смогут разработать его в соответствии с определенными требованиями качества, сообщают "Ведомости".

Ранее сервисы по оформлению загранспаспортов, паспортов РФ, стали недоступны на портале Госуслуг.