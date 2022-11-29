СМИ: адвокаты смогут получить бронь от частичной мобилизации

В России адвокаты смогут претендовать на бронирование от частичной мобилизации.

Как сообщил президента Союза адвокатов России Игорь Трунов, он получил ответ на запрос из Минобороны РФ о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию. В ведомстве, по словам, Трунова, уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности.

В настоящее время Союз занимается проработкой механизма реализации бронирования для адвокатов, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что мобилизация "забронированных" сотрудников уральского предприятия ВСМПО-АВИСМА отменена. О мобилизации 27 работников одного из важнейших предприятий региона стало известно в начале ноября.