Регионы могут наделить правом штрафовать автомобилистов за нарушение тишины

Мосгордума внесла на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона, который в случае его принятие наделит субъекты России правом устанавливать штрафы за нарушение покоя и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств.

Как следует из пояснительной записке к законопроекту, недобросовестные владельцы автотранспортных средств, мотоциклов и квадроциклов используют неисправные или модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателей, либо очень громко слушают музыку. Отмечается, что действующих штрафов недостаточно для борьбы с этой проблемой.

Регионам предлагается предоставить возможность устанавливать размер штрафа для шумных транспортных средств в зависимости от категории этого транспортного средства и мощности его двигателя.

Также документ предполагает задержание транспорта с демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, поскольку водитель в таком случае не может устранить причину нарушения непосредственно на месте совершения этого нарушения, сообщают "Ведомости".