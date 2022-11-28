В Госдуме предложили расформировать призывные комиссии, допускающие грубые нарушения

Фракция ЛДПР в Госдуме предложила расформировать призывные комиссии, допускающие грубые нарушения. В том числе и в рамках мобилизации.

Во фракции рассказали, что в отношении ряда комиссий, работавших в мобилизацию, запущены прокурорские проверки. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов считает, что "призывные комиссии, которые не подчиняются Минобороны и принимают незаконные решения, нужно штрафовать и расформировывать".