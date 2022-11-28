Власти Белгорода опубликовали интерактивную карту бомбоубежищ города

Власти Белгорода, как и обещали, опубликовали интерактивную карту укрытий. До этого они провели ревизию всех мест, где можно укрыться от атаки.

"Сразу стало ясно – нужна система. И целый комплекс мероприятий. Поэтому параллельно мы разработали правовой механизм для закрепления ответственности по обеспечению доступа в укрытия и их содержанию. С каждым балансодержателем подписаны необходимые документы, составлены акты", - сообщил врио главы администрации города Валентин Демидов.

На интерактивной карте 711 многоквартирных домов, 8 образовательных учреждений и 45 хозсубъектов. Власти обещают, что карта будет обновляться за счет внесения дополнительных укрытий.

"Система укрытий в Белгороде создаётся для всех горожан, без четкой привязки к месту жительства. Ведь опасность может застать где угодно. С МЧС алгоритмы взаимодействия по доведению сигнала об использовании укрытий отработали. Хоть необходимости в укрытиях в настоящее время нет, мы должны быть готовы ко всем сценариям", - заявил Демидов.