28 Ноября 2022
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Общество Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Власти Белгорода опубликовали интерактивную карту бомбоубежищ города

Власти Белгорода, как и обещали, опубликовали интерактивную карту укрытий. До этого они провели ревизию всех мест, где можно укрыться от атаки.

"Сразу стало ясно – нужна система. И целый комплекс мероприятий. Поэтому параллельно мы разработали правовой механизм для закрепления ответственности по обеспечению доступа в укрытия и их содержанию. С каждым балансодержателем подписаны необходимые документы, составлены акты", - сообщил врио главы администрации города Валентин Демидов.

На интерактивной карте 711 многоквартирных домов, 8 образовательных учреждений и 45 хозсубъектов. Власти обещают, что карта будет обновляться за счет внесения дополнительных укрытий.

"Система укрытий в Белгороде создаётся для всех горожан, без четкой привязки к месту жительства. Ведь опасность может застать где угодно. С МЧС алгоритмы взаимодействия по доведению сигнала об использовании укрытий отработали. Хоть необходимости в укрытиях в настоящее время нет, мы должны быть готовы ко всем сценариям", - заявил Демидов.

 

Теги: белгород, бомбоубежище, карта, укрытие



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