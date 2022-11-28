В Челябинске жены мобилизованных получат единовременную выплату

В Челябинске супруги мобилизованных горожан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах города, получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Мера поддержки утверждена депутатами гордумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Прием заявлений для оформления выплаты уже начался.

В управления социальной защиты по месту жительства необходимо представить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, СНИЛС заявителя, свидетельство о браке, документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации и воинский учет в военном комиссариате города Челябинска, а также выписку кредитной организации с реквизитами лицевого счета заявителя.