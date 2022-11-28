28 Ноября 2022
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Фото:Накануне.RU

Названы топ-5 туристических направлений в России на Новый год

Туристические операторы составили топ-5 самых популярных направлений для путешествий по России на Новый год. В нем есть как традиционные места, так и относительно новые варианты.

На первом месте оказался Сочи с Красной поляной. Туротрасль ожидает, что поток туристов в этом сезоне увеличится на 10%. Россияне поедут отдыхать не только на горнолыжках, но и гулять по рекреационным зимним пляжам.

На втором месте оказались Москва и Санкт-Петербург. В Российском союзе туриндустрии отмечают "хорошее бронирование" по этим традиционным направлениям.

"Есть хорошие программы в Казани. В целом всё хорошо бронируется и продаётся.  На пятом месте Северный Кавказ, он новый, в пятёрку вошёл по реализации и по объёму. Это Дагестан, Северная Осетия", - цитирует радио "Говорит Москва" главу Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

Теги: туризм, новый год, каникулы, бронирование, горнолыжный курорт



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