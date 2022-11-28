Сенаторы – про бюджет России: "Деньги зарабатываются в регионах, а в пределах Садового кольца они тратятся"

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам одобрил проект бюджета России на 2023 год. Предполагается, что палата одобрит его на заседании 30 ноября.

И сенаторы, и аудитор Счетной палаты Галина Изотова обратили внимание на ситуацию в регионах. По словам Изотовой, с начала года совокупный долг регионов вырос более чем на 200 млрд руб. и сейчас составляет 2,7 трлн руб.

Глава комитета по бюджету Анатолий Артамонов посоветовал правительству "не убивать у регионов интерес к творчеству", выхолащивая бюджеты субъектов. Он отметил, что цена вопроса не такая уж большая, при том, что цель у Москвы должна быть именно в развитии регионов. "Деньги зарабатываются в регионах, а не здесь, в пределах Садового кольца. Здесь они тратятся", - напомнил сенатор.