В зоопарк Челябинска привезли львицу

В челябинский зоопарк привезли львицу Киару из Пятигорска. В настоящий момент она находится на карантине.

"Малышка родилась в середине апреля у пары львов: Баграта и Лады, в помете из двух котят она – единственная девочка. Когда обязательные карантинные мероприятия Киары закончатся, Севу ждет долгожданна встреча с львицей, которая станет либо любовью всей его жизни, либо головной болью. Зоологи уже отмечают, что характер у девушки не простой, а царственный, властный и дерзкий", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе зоопарка.

Напомним, в марте в челябинский зоопарк привезли львенка из Барнаульского зоопарка.

Киара должна появиться на экспозиции после 10 декабря. Львята будут жить в отдельных вольерах и присматриваться друг к другу.