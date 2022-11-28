В Кремле высокие рейтинги президента назвали "феноменом Путина"

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину у населения страны составляет, по последним данным ВЦИОМ, 78,7% (ВЦИОМ – государственная структура – прим. ред.).

В Кремле считают оценку релевантной и оправданной.

"Поддержка людей для Путина — это самое главное, поддержка людей и доверие людей. На этой широкой поддержке Путин всегда и основывает все свои решения и всю свою работу, он сам неоднократно об этом говорил. <...> Это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения", — заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он также добавил, что рейтинг доверия президенту — "это традиционно очень высокие показатели". По его словам, от недели к неделе происходят "небольшие нюансировки", незначительные изменения, но в целом уровень остаётся на очень высоких позициях. Это, подчеркнул Песков, говорит о том, что президент работает эффективно, его деятельность действительно отвечает чаяниям людей, передает Life.Ru.