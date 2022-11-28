Песков заявил, что не видел петицию матерей с призывом прекратить спецоперацию

В Кремле не могут прокомментировать информацию о петиции инициативной группы матерей мобилизованных и солдат-срочников с призывом к прекращению спецоперации, так как не видели ее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не читал, поэтому, не читая, комментировать было бы неправильно", - цитирует его РИА Новости.

На вопрос о том, как в Кремле оценивают такой поступок после встречи Путина с матерями солдат, Песков сказал: "Я не могу оценивать, потому что я не понимаю, что это за поступок, что они имеют в виду".

Ранее на сайте change.org появилась петиция инициативной группы матерей мобилизованных и солдат-срочников совместно с движением "Феминистское антивоенное сопротивление". В ней активисты просят, в частности, о выводе войск с территории Украины и возвращения всех солдат домой.

Напомним, Путин встретился с матерями мобилизованных, контрактников и добровольцев в Ново-Огарево 25 ноября. Президент принес соболезнования семьям погибших в зоне СВО. Также Путин рассказал, что иногда звонит военнослужащим, находящимся в зоне СВО.