В Госдуме нашли способ изъятия имущества у невиновных людей

В Госдуму внесен проект закона об изменении статьи 235 Гражданского кодекса РФ. Он касается защиты от необоснованного изъятия имущества граждан, вина которых в совершении коррупционного деяния не доказана в судебном порядке. Сейчас такая возможность есть, и от этого нужно уйти, считают авторы инициативы.

Они отмечают, что, согласно статье 35 Конституции РФ, право частной собственности охраняется законом, и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Но, подпункт 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса РФ предусматривает в качестве одного из оснований принудительного прекращения права собственности обращение по решению суда в доход государства имущества, в отношении которого "не представлены... доказательства его приобретения на законные доходы".

Таким образом, презумпция незаконности доходов вступает в противоречие с презумпцией невиновности, установленной уголовным и административным законодательством России. Действующая редакция подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса во взаимосвязи с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" позволяют отбирать имущество у человека, чья вина в совершении коррупционного деяния не доказана в судебном порядке . Не государство должно доказать преступность приобретенного, а человек должен доказывать, что он купил законно.

Авторы законопроекта отмечают, что сама идея существования в гражданском законодательстве автономного механизма обращения в доход государства в отрыве от законодательства уголовного и административного вызывает массу вопросов. Российское законодательство о противодействии коррупции нуждается в системных изменениях, направленных на защиту прав добросовестных приобретателей имущества.