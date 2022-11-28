В Кремле опровергли информацию о намерении России оставить Энергодар и ЗАЭС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС.
"Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может", - сказал Песков журналистам, его цитирует РИА Новости.
Ранее стало известно, что президент украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию.