В Кремле опровергли информацию о намерении России оставить Энергодар и ЗАЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС.

"Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может", - сказал Песков журналистам, его цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию.