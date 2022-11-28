28 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске торговая сеть заплатила штраф за недобросовестную конкуренцию при продаже имбиря

В Челябинске торговая сеть "Монетка" заплатила штраф в размере 100 тысяч рублей за недобросовестные действия при продаже имбиря во время пандемии коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Напомним, в магазинах размещалась информация, что имбирь продают с существенными скидками. Так, указывалось, что его цена 999 руб. за 1 кг. Цена перечеркнута и сообщалось о размере скидки – 59% или 79%. При этом цена со скидкой в "Монетке" сопоставима со стоимостью имбиря в других торговых сетях и составляла 199 или 399 руб. указанные децствия были совершены в условиях повышенного спроса на данный продукт в период пандемии коронавируса.

Торговой сети было выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки недобросовестной конкуренции. Однако предупреждение не было исполнено. Тогда в отношении сети было возбуждено дело о нарушении Закона о защите конкуренции. "Монетку" оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Теги: штраф, имбирь, конкуренция,



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