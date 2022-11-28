Личный кабинет на сайте ФНС временно недоступен, оплатить налоги невозможно

Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России недоступен, заплатить налоги через него пока нельзя.

При попытке войти в личный кабинет сообщается, что сервис временно недоступен из-за проведения технических работ.

Кроме того, невозможно оплатить выставленный налоговый счет с помощью QR-кода через приложение Сбербанка, сообщает РИА Новости.

Отметим, до 1 декабря необходимо залатить налоги на имущество физических лиц в России.

В сентябре в Москве были приостановлены выдача водительских прав и регистрация машин из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов ГИБДД.