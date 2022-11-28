В Челябинске депутат подал документы для участия в конкурсе на пост главы района

В Челябинске депутат от партии "Справедливая Россия" Дмитрий Иванов подал документы для участия в конкурсе на пост главы Калининского района.

Напомним, 23 ноября глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник ушел в отставку. Он руководил администрацией Калининского района с декабря 2011 года. И.о. руководителя района назначен экс-вице-мэр города Владимир Шамне.

Депутаты объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Калининского района. Документы для участия принимают до 9 декабря. сам конкурс пройдет 16 декабря.