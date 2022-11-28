В Китае признали ошибочность чрезмерно жестких и универсальных антиковидных мер

В условиях роста числа случаев ковида и протестов против карантинных мер власти Китая создали специальные рабочие группы для контроля за реализацией антиковидных мер в регионах, пишет китайское государственное англоязычное издание Global Times. Жесткие и единые для всех меры признаны ошибочной стратегией.

В последние недели число случаев ковида в Китае быстро растет, превысив 40 тыс. в сутки. При этом 80-90% - это просто результаты тестов, не имеющие никаких симптомов. Однако в Китае все эти случаи до сих пор называются "заражениями" и считаются распространением опасной инфекции.

В Китае до сих пор продолжалась политика "нулевой терпимости" к ковиду. Власти страны признали, что стремление к полной изоляции является ошибкой, как и единый для всех регионов подход. Его нужно решительно изменить. Задача рабочих групп - следить за разумным введением ограничений, необходимых для каждого конкретного случая.

В статье говорится, что часто местные власти придерживались универсального подхода и чрезмерных ограничений, неоправданно увеличивая нагрузку на медицину, экономику и жителей. На самом деле подход "один размер для всех" - это неправильно.

Китай ввел 20 "оптимизированных" мер для реагирования в районах с повышенным риском. В этих районах были упорядоченно сняты многие ограничения. Так, в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района, с сегодняшнего дня постепенно возобновит работу общественный транспорт.

Власти снова призывают вакцинироваться. С 24 ноября жители Пекина должны сдавать 48-часовой или даже 24-часовой отрицательный тест перед входом на предприятия, в здания, торговые центры, отели, рестораны и другие общественные места, включая общественный транспорт. Иными словами, люди без свежих тестов поражены в правах.

Интересно, что в 2020 и 2021 гг. Китай, в отличие от многих других стран, избежал роста смертности. Общее число смертей немного выросло только за счет быстрого старения населения, но смертность по возрастам не увеличилась. В этом смысле Китай стал одной из самых успешных стран в мире. Однако он занял первое место в мире по падению рождаемости за два года. Она рухнула с 1,50 до 1,16 ребенка на женщину, и уже с этого года рождаемость с высокой вероятностью официально опустится ниже смертности. Такого огромного падения рождаемости за столь короткий срок в стране не было 30 лет.