В Китае признали ошибочность чрезмерно жестких и универсальных антиковидных мер

28 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Китае признали ошибочность чрезмерно жестких и универсальных антиковидных мер

В условиях роста числа случаев ковида и протестов против карантинных мер власти Китая создали специальные рабочие группы для контроля за реализацией антиковидных мер в регионах, пишет китайское государственное англоязычное издание Global Times. Жесткие и единые для всех меры признаны ошибочной стратегией.

В последние недели число случаев ковида в Китае быстро растет, превысив 40 тыс. в сутки. При этом 80-90% - это просто результаты тестов, не имеющие никаких симптомов. Однако в Китае все эти случаи до сих пор называются "заражениями" и считаются распространением опасной инфекции.

В Китае до сих пор продолжалась политика "нулевой терпимости" к ковиду. Власти страны признали, что стремление к полной изоляции является ошибкой, как и единый для всех регионов подход. Его нужно решительно изменить. Задача рабочих групп - следить за разумным введением ограничений, необходимых для каждого конкретного случая.

В статье говорится, что часто местные власти придерживались универсального подхода и чрезмерных ограничений, неоправданно увеличивая нагрузку на медицину, экономику и жителей. На самом деле подход "один размер для всех" - это неправильно.

Китай ввел 20 "оптимизированных" мер для реагирования в районах с повышенным риском. В этих районах были упорядоченно сняты многие ограничения. Так, в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района, с сегодняшнего дня постепенно возобновит работу общественный транспорт.

Власти снова призывают вакцинироваться. С 24 ноября жители Пекина должны сдавать 48-часовой или даже 24-часовой отрицательный тест перед входом на предприятия, в здания, торговые центры, отели, рестораны и другие общественные места, включая общественный транспорт. Иными словами, люди без свежих тестов поражены в правах.

Интересно, что в 2020 и 2021 гг. Китай, в отличие от многих других стран, избежал роста смертности. Общее число смертей немного выросло только за счет быстрого старения населения, но смертность по возрастам не увеличилась. В этом смысле Китай стал одной из самых успешных стран в мире. Однако он занял первое место в мире по падению рождаемости за два года. Она рухнула с 1,50 до 1,16 ребенка на женщину, и уже с этого года рождаемость с высокой вероятностью официально опустится ниже смертности. Такого огромного падения рождаемости за столь короткий срок в стране не было 30 лет.

Теги: Китай, антиковидные меры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети