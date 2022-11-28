В Челябинске суд признал незаконными действия судебных приставов по аресту имущества женщины из-за чужих долгов на 21 млн рублей

Суд в Челябинске признал незаконными действия судебных приставов-исполнителей по аресту имущества женщины за чужие долги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, имущество женщины арестовали по 400 чужим исполнительным производствам. В личном кабинете Единого портала государственных услуг содержалось более 7 тыс. уведомлений по 1 тыс. 517 исполнительным производствам на общую сумму 21 млн рублей. У самой женщины задолженности по исполнительным производствам не было. Она неоднократно обращалась к судебным приставам с письменными заявлениями, но жалобы по существу не были рассмотрены. В феврале после вмешательства прокуратуры судебные приставы сняли арест с имущества женщины.

Однако данные факты продолжались уже после принятия мер прокурорского реагирования. В период с января по июнь 2022 года вынесено более 10 постановлений о наложении обременений на имущество и денежные средства заявителя. После этого женщина обратилась в суд, который признал действия судебных приставов незаконными. В настоящий момент нарушения устранены. С женщины снят запрет на совершение действий в отношении недвижимого имущества.