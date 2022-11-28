В Челябинске суд признал незаконными действия судебных приставов по аресту имущества женщины из-за чужих долгов на 21 млн рублей

28 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд признал незаконными действия судебных приставов по аресту имущества женщины из-за чужих долгов на 21 млн рублей

Суд в Челябинске признал незаконными действия судебных приставов-исполнителей по аресту имущества женщины за чужие долги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, имущество женщины арестовали по 400 чужим исполнительным производствам. В личном кабинете Единого портала государственных услуг содержалось более 7 тыс. уведомлений по 1 тыс. 517 исполнительным производствам на общую сумму 21 млн рублей. У самой женщины задолженности по исполнительным производствам не было. Она неоднократно обращалась к судебным приставам с письменными заявлениями, но жалобы по существу не были рассмотрены. В феврале после вмешательства прокуратуры судебные приставы сняли арест с имущества женщины.

Однако данные факты продолжались уже после принятия мер прокурорского реагирования. В период с января по июнь 2022 года вынесено более 10 постановлений о наложении обременений на имущество и денежные средства заявителя. После этого женщина обратилась в суд, который признал действия судебных приставов незаконными. В настоящий момент нарушения устранены. С женщины снят запрет на совершение действий в отношении недвижимого имущества.

Теги: прокуратура, долг, судебные приставы,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети