В Челябинске осудят водителя, который сбил двух детей на пешеходном переходе

В Челябинске будут судить водителя, который сбил на пешеходном переходе двух детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 9 апреля водитель Chevrolet Lacetti у дома № 27 по улице Салавата Юлаева сбил двух детей, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 12-летний мальчик получил сотрясение головного мозга и перелом бедренной кости. 13-летний мальчик получил тупую травму головы.

Законным представителем несовершеннолетнего заявлен гражданский иск на сумму 250 тыс. рублей.