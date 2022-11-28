Режим ЧС ввели в поселке Иркутской области, который остался без тепла в 40-градусные морозы

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Артемовском на севере Иркутской области из-за прорыва водовода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, без отопления остались 13 домов, в которых живут 64 человека, в том числе восемь детей.

В поселке работают инженерные бригады. Готовятся пункты временного размещения, но пока люди не изъявили желания ими воспользоваться, добавил губернатор.

Коммунальная авария произошла 26 ноября. Отметим, на севере региона температура упала ниже 40 градусов.