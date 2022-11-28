Власти Энергодара назвали фейком сообщения о планах России покинуть ЗАЭС

Россия не собирается покидать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), заявили в администрации Энергодара.

Сообщения ряда СМИ о планах Москвы якобы покинуть объект являются фейком, пояснили городские власти.

В телеграм-канале администрации сообщается, что сейчас идет перевод персонала под юрисдикцию российской эксплуатирующей организации, работники оформляют российские паспорта.

Ранее стало известно, что Россия создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС. Станцию запитают от Запорожской ТЭС. В "Росатоме" отметили, что работы по восстановлению и подключению будут опасны для жизни, поскольку участок постоянно обстреливается.