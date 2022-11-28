28 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

В России введут постоянный мониторинг состояния вечной мерзлоты

В России на базе Росгидромета будет организован постоянный мониторинг состояния многолетней (вечной) мерзлоты. Соответствующий проект поправок к закону об охране окружающей среды внесло в Госдуму Правительство РФ.

В пояснительной записке отмечается, что до двух третей территории России расположено на многолетней мерзлоте. В 2023 году предлагается сделать первый этап - создать и отработать технологии мониторинга в Арктике, используя опыт "Арктического и антарктического научно-исследовательского института" на Шпицбергене, Земле Франца Иосифа, Северной Земле. А в 2024-2025 гг. планируется организовать фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты на всей территории криолитозоны России.

В ближайшее время собираются построить около 140 новых исследовательских станций, сообщил директор Главной геофизической обсерватории (ГГО) имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

В настоящее время наблюдения за мерзлотой ведут разные ведомства — Минприроды, Минвостокразвития, Росгидромет. В 2020 году министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов предложил объединить все усилия и не "распылять" ответственность между ведомствами.

Ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения имени Мельникова Сибирского отделения РАН Никита Тананаев рассказал "Парламентской газете", что если все будет идти так, как идет сейчас, то к 2100 году верхний слой мерзлоты растает полностью. Это будет иметь разрушительные последствия для тех территорий, которые расположены на мерзлоте.

Весной сообщалось, что в результате таяния вечной мерзлоты в крупных населенных пунктах Арктической зоны РФ деформированы десятки процентов зданий и сооружений. В поселке Амдерма Ненецкого АО - половина, в Воркуте - до 40%. Необходимо срочно адаптировать инфраструктуру Арктики к изменению климата.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что самое название "вечная мерзлота" уже неправильное. Некоторые дома на Севере уже ушли первым этажом в землю. С подобной проблемой сталкиваются в Канаде и на Аляске. При этом таяние мерзлоты обусловливает выделение метана, который намного больше усиливает парниковый эффект и способствует повышению температуры в приземном слое, ускоряя оттаивание почвы.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев говорит, что этого законопроекта давно добиваются в Якутии. Он необходим для принятия мер по защите многолетней мерзлоты.

Теги: мерзлота, мониторинг



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