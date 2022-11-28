Направлено в суд дело южноуральца, не заплатившего 2 млн рублей таможенных платежей за Lexus

Жителя Челябинской области осудят за уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 2,2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Следствие считает, что в марте обвиняемый через международный пункт пропуска Адлер ввез на территорию страны автомобиль Lexus GS 350. При этом он предоставил недостоверные сведения о цели использования транспортного средства якобы для международной перевозки. Однако автомобиль был куплен для личного пользования.

В результате южноуралец уклонился от уплат таможенных платежей на сумму 2,2 млн рублей.