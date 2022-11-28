"Газпром" законсервирует компрессорные станции "Северного потока" в Ленобласти

"Газпром" собирается законсервировать компрессорные станции "Портовая" и "Славянская" в Ленинградской области. Они подавали газ в трубопроводы системы "Северный поток", но сейчас их работа не актуальна - трубы были взорваны в результате диверсии, газопровод больше не работает.

По данным "Коммерсанта", оборудование с этих станций перевозить на другие объекты не будут. Если работа "Северного потока" возобновится, то станции можно будет в короткий срок вернуть в строй.

До взрывов на газопроводе у "Газпрома" возникли проблемы с газовыми турбинами на станции "Портовая". Компания заявляла о невозможности ремонта оборудования из-за западных санкций. Канада и Германия согласились ремонтировать и возвращать турбины, но российская сторона отклонила эти предложения, опасаясь нарушения договоренностей со стороны партнеров. В результате поставки газа были сильно сокращены.