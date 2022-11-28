В Челябинской области не хватает полицейских, педиатров и арматурщиков

Самая низкая востребованность в бухгалтерах (0,6), юристах (0,3) и экономистах (0,2).

Среди рабочих профессий "дефицитными" являются арматурщик (163,3), слесарь по сборке металлоконструкций (88,9), слесарь-электромонтажник (86,3), электрослесарь (72) и обрубщик (69).

Мониторинг проводился по соотношению количества вакансий по профессиям к количеству состоящих на учете безработных, имеющих данную специальность.

В Челябинской области наиболее "дефицитными" профессиями являются арматурщик, полицейский и врач-педиатр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.





