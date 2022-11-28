Мэр Екатеринбурга позвонил матерям участников СВО

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов позвонил матерям участников специальной военной операции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в День матери Орлов лично позвонил женщинам, чьи сыновья находятся в зоне СВО. По поручению мэра уральской столицы волонтеры доставили им цветы и подарки.

В частности, Алексей Орлов поговорил с Татьяной Вильчинской из Староуткинска, чей сын ушел добровольцем в сентябре 2022 года. В ходе спецоперации мужчина получил ранение и сейчас проходит курс терапии.

Также глава Екатеринбурга позвонил Ольге Куц из поселка Прогресс под Первоуральском. Ее сын отправился в зону СВО по мобилизации.

Напомним, День матери отмечался в России в минувшее воскресенье.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин иногда звонит военнослужащим, находящимся в зоне СВО.